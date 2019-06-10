Karaman'da “Bir Kadın Bir İğne Ev Tekstili” sergisi açıldı
KARAMAN (AA) – Karaman'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kursiyerlerin yaptığı ürünlerin sergilendiği "Bir Kadın Bir İğne Ev Tekstili" sergisi açıldı.
Karaman Dr. Sadık Ahmet ilkokulunda düzenlenen program, kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere belgelerinin verilmesi ile başladı.
Daha sonra HEM Müdürü Abdurrahman Koçak sergi ve çalışmalar hakkında konuklara bilgi verdi.
Bu yıl 15 bin vatandaşa hizmet verdiklerini ifade eden Koçak, şunları kaydetti:
"Halk Eğitim Merkezi olarak 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında, bu yıl bir atlama yaptık. Yaklaşık 15 bin vatandaşımıza hizmet veren beş yüzden fazla kurs açtık. Geçen seneye göre yüzde 30 artış oldu. Bunu bize okullarını ve kurumlarını açan müdürlerimin destekleri ve sizlerin ilgisiyle bu başarıyı hep birlikte yakaladık. Bu başarı hepimizin"
Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Özlem Koçak, Karaman Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Hüseyin Oduncu, Karaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Koçak, Dr. Sadık Ahmet ilkokulu Müdürü İbrahim Dağ, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
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Karaman'da “Bir Kadın Bir İğne Ev Tekstili” sergisi açıldı
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