Karaman'da ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı
KARAMAN (AA) – Karaman'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı, Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.
Valilik binasındaki toplantıda konuşan Vali Meral, yılda iki kez yapılan ekonomi toplantısının ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, ekonomi toplantısının Karaman ve ülke adına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Vedat Erdoğan yaptığı sunumda, katılımcılara üniversitenin genel yapısı hakkında verdiği genel bilgilerin yanı sıra bütçe ve yatırım projeleri, üniversite, sanayi, sivil toplum kuruluşu işbirlikleri, topluma hizmet ve sosyal sorumluk ile belirlenen hedefler ve izlenecek stratejiler konusunda katılımcılara bilgi verdi.
Toplantının devamında Ticaret ve Sanayi ve Odası Başkanlığı adına Dr. Nezahat Ekici ise yaptığı sunumda; Karaman'ın sosyo-ekonomik görünümünü istatistiki verilerle paylaştı.
Toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, meslek kuruluşu temsilcileri, sanayici ve iş insanları ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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