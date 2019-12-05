Karaman'da kaçak avcılara ceza
KARAMAN (AA) – Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kaçak av yaparken yakalanan 24 kişiye 98 bin 862 lira para cezası kesildiği bildirildi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, 21-30 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılan denetimlerde Nunu Vadisinde 3 adet Yaban Keçisi avı yapan şahıslara 71 bin 578 lira, il genelinde ise usulsüz av yapan 21 kişiye 27 bin 284 lira olmak üzere toplam 98 bin 862 lira para cezası uygulanarak 6 adet av tüfeğine el konulduğun belirtildi.
Av koruma ekiplerince yaban keçisi ve yaban koyunu alanları başta olmak üzere tüm il genelinde yoğun denetimlerin devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Özellikle kasım ve aralık ayları yaban keçisi ve yaban koyunlarının üreme (katım) dönemlerinde yapılan avlar hem bu hayvanların popülasyonunun düşmesine, hem de üreme kapasitesinin azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle İl Jandarma Komutanlığımızın desteğiyle birlikte yaban keçisi ve yaban koyununun olduğu bu alanlarda kaçak av yapanlara karşı işbirliği yapan yasal avcılarımız, avcı derneklerimiz, fahri av müfettişlerimiz, köy muhtarlıklarımız ve gözcülerimizin yanında alana kurulan kamera sistemi ile çalışmalar devam etmektedir."
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