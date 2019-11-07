Karaman'da “Kore Geleneksel Müzik ve Dans Gösterisi” yapıldı
KARAMAN (AA) – Kore (Güney) Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) işbirliği ile Karaman’da, "Kore Geleneksel Müzik ve Dans Gösterisi" düzenledi.
Etkinliğe, Kore ve Kıbrıs gazileri, üniversite öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Geleneksel kıyafetlerle sahne alan Koreli sanatçılar, Haegeum, Jing ve Ajaeng gibi müzik enstrümanları eşliğinde şarkılarını seslendirdi.
Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, Kore Büyükelçiliğince Kore Cumhuriyeti'nin kültürünü tanıtmak amacıyla Türkiye'nin önemli yerlerini dolaşarak etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Bugün KMÜ işbirliği ve Karaman Belediyesinin destekleriyle Karaman’da etkinlik düzenlediklerini ifade eden Cho, şunları kaydetti:
"Üniversitede Kore film gösterileri, Kore-Türkiye ilişkileri semineri, Kore eğitim ve Korece tanıtım semineri, Kore geleneksel kıyafet deneyimi etkinlikleri ile Kore geleneksel müzik ve dans gösterisi düzenledik. Karaman’daki vatandaşların çok büyük ilgisi ile karşılaştık. Bu ilgiyi gördüğümüz için çok mutlu olduk. Karaman Belediyesi ile de ilişkilerimizi geliştirmek için projeler yapacağız."
Etkinliklere Kore gazilerinin de katıldığını hatırlatan Cho, "Bilgi edindiğime göre Karaman'da dört Kore gazimiz yaşıyormuş. Bugünkü etkinliğimize de gazilerimiz geldi. Biz gerçekten Kore Cumhuriyeti ile Türkiye ilişkilerinin kan kardeşi olduğunu söylüyoruz. Savaşa katılan Türk gazilerimizi biz asla unutmuyoruz. Onların fedakarlığından ayrıca minnettarız." ifadelerini kullandı.
Etkinlikte 85 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Öztürk, şiir okudu.
Etkinliğin ardından Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan ve KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, Koreli Sanatçılara çiçek takdim etti.
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Karaman'da “Kore Geleneksel Müzik ve Dans Gösterisi” yapıldı
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