Karaman'da obruğa düşen kişi öldü
KARAMAN (AA) – Karaman'da güvercin gübresi toplamak için obruğa inmeye çalıştığı belirtilen kişi, yaklaşık 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akçaşehir beldesi Çakır mevkisindeki dağlık araziye gelen Menduh Baştürk (65) güvercin gübresi toplamak için yaklaşık 80 metrelik obruğa ip merdiven sarkıttı.
İnişi sırasında bastığı merdivenin ipi kopan Baştürk, aşağıya düştü.
Olayı gören Baştürk'ün arkadaşı Yasin Gökdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bellerine halat bağlayarak aşağıya inen AFAD ekipleri ulaştıkları Baştürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Baştürk'ün cesedi, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılabildi.
Baştürk'ün cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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