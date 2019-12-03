Karaman'da otopark çalışmaları
KARAMAN (AA) – Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, tehlike arz eden binaların yıkılarak yerine otopark yapıldığını bildirdi.
Kalaycı, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin çevreye kötü görüntü veren ve tehlike arz eden yüzden fazla yapıyı yıkarak yeniden düzenlediğini belirtti.
Çalışmalar kapsamında yeniden düzenlenen boş arsaların otopark haline dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:
"Çözüm odaklı belediyecilik kapsamında şehrin farklı bölgelerinde yıkılmak üzere olan eski evleri yıkıyoruz. Yıkılan evlerin boş arazisini yeniden düzenleyerek geçici otopark haline dönüştürüyoruz, bir nebze olsun sokak içlerinde ki araç yoğunluğunu asgariye indirerek rahatlatıyoruz. Bu şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızın sorununu çözmek ve yarasına merhem olmak için tüm ekibimizle birlikte gece – gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."
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