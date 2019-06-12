Karaman'da tasarım ve beceri atölyesi açıldı

KARAMAN (AA) – Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından desteklenen Tasarım ve Beceri Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt, eski kız imam hatip lisesi binasındaki törende, atölyede 8 bilgisayar öğretmeni ve 6 öğrenciye 3 gün eğitim verildiğini söyledi.



Hazırlık aşamasında eğitim alan 6 öğrencinin, daha sonra İstanbul'da düzenlenen robot tasarım ve kodlama yarışmasında Türkiye 1.'si olduğunu hatırlatan Kurt, öğrencilerin Singapur'da düzenlenecek yarışmaya katılma hakkı kazandığını dile getirdi.

2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer alan tasarım ve beceri atölyelerinin kurulumuna büyük önem verdikleri ifade eden Kurti şunları kaydetti:



"MEVKA 2018 Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında bugün açılışını yaptığımız tasarım ve beceri atölyelerinde hedef kitlemiz, içerisinde okul öncesinden yükseköğretime kadar öğrencilerden hafif düzeyde engel durumu bulunan öğrencilere kadar geniş bir yelpaze yer almaktadır. Atölyemizde ahşap CNC, elektronik, robotik, kodlama gibi ileri teknolojiler kategorilerinde ve geri dönüşüm ile ilgili olarak üretim yapılabilecektir."



MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger de özellikle son yıllarda yazılım ve robotik kodlama alanlarında önemli gelişmelerin yaşandığını aktararak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız tarafından pilot uygulamasına başlanılan ve kısa süre içerisinde ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen Deneyap Atölyeleri de bu konuya verilen önemin en güzel örneğini teşkil etmektedir. Bu atölyelerde gençlerimiz erken yaşta yazılım ve robotik kodlama eğitimleri almakta ve bu sayede zihinsel gelişim, problem çözme becerisi, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim göstermektedirler." dedi.



Törene Vali Vekili Hacı İbrahim Türkoğlu, Ayrancı Kaymakamı Mehmet Göze, daire müdürleri ile davetliler katıldı.