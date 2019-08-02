Karaman'da usulsüz avlananlara para cezası
KARAMAN (AA) – Karaman'da yasak yöntemle avlandığı tespit edilen 14 kişiye, 36 bin 400 lira para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, far, kafes ve usulsüz av yaptıkları tespit edilen 14 kişiye toplam 36 bin 400 lira para cezası yazıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca bu kişilerin far avında kullandıkları 1 adet otomobil, 1 adet motosiklet ve 3 adet av tüfeğine el konulduğu aktarıldı.
Av ve yaban hayatı ile biyolojik çeşitliliğin korunarak gelecek nesillere aktarılması için Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekibince yoğun olarak kontroller yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kontrollerin yanı sıra köylerimizde muhtarlarımızın da desteği ile Av ve Yaban Hayatı ile Biyolojik Çeşitliliğin Korunması konulu toplantılar yapılarak vatandaşlarımızı bilgilendirmekteyiz. Bu kapsamda özellikle kafes avı ve far avı gibi eylemlerin biyolojik çeşitliliğe zararlı etkileri anlatılarak otokontrol sağlamak, müdürlüğümüzün öncelikleri arasında yer almakta olup, koruma ve kontrol çalışmalarımız bu ilke çerçevesinde yürütülmektedir."
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Karaman'da usulsüz avlananlara para cezası
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