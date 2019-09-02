Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
KARAMAN (AA) – Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayşe E. ve Mahmut K.’nin kente uyuşturucu hap getireceği yönünde ihbar alması üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında ekipler, Karaman-Konya kara yolu üzerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Şahıslara ait bavullarda yapılan aramada 2 bin 10 ecstasy uyuşturucu hap, 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Otobüste bulunan Ayşe E., Mahmut K. gözaltına alındı.
Polis, 2 şüphelinin Karaman'da bağlantı kurdukları Kenan G'yi ise evinde gözaltına aldı. Kenan G.'nin evinde yapılan aramada , ruhsatsız bir tabanca ile tüfek ele geçirildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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