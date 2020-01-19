Karaman'da yaralı olarak bir hastanenin önüne bırakılan kişi öldü
KARAMAN (AA) – Karaman’da av tüfeğiyle vurulduktan sonra hastaneye bir otomobille getirilerek bırakılan kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sakabaşı Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, Mehmet Demirhan’ı (46) acil servisin önüne bırakarak kaçtı.
Durumu gören sağlık görevlilerinin silahla vurulduğunu tespit ettiği yaralı, özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesine sevk edildi.
Demirhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Özel hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, söz konusu otomobili bulmak için çalışma başlattı.
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