Karaman'da yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
KARAMAN (AA) – Karaman'da yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Binici (30) idaresindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, Karaman-Konya kara yolu otogar alt geçidine geldiği sırada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkaran refüjdeki yön tabelasına çarptı.
Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de araç ve çevresinde inceleme yaptı.
Bir süre trafiğe kapanan alt geçit otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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Karaman'da yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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