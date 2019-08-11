Karamollaoğlu bayram namazını Ankara'da kıldı

ANKARA (AA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İslam dünyasında yaşanan çatışmalara ilişkin, "Çatışmalar kendiliğinden durmuyor, mutlaka birilerinin buna vesile olması lazım. Bir masa etrafında oturup problemleri çözmek, silahla çözmekten çok daha evladır, daha uygundur, daha doğrudur. İnşallah o günleri de görürüz diye ümit ediyorum." dedi.

Karamollaoğlu, bayram namazını Balgat'taki Hamidiye Camisi'nde kıldı.

Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Karamollaoğlu, cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bütün vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Karamollaoğlu, Türk milleti ve İslam aleminin bu yıl yaşanan bazı üzücü olaylarla bayramı karşıladığını belirtti.

Karamollaoğlu, bir tarafta doğal afetlerin diğer tarafta ise İslam aleminin birçok yerinde çatışmaların yaşandığını hatırlatarak, bu olaylarda ölenlere Allah'tan rahmet diledi.

İslam coğrafyasında yaşanan çatışmaların sona ermesi için dua eden Karamollaoğlu, "Çatışmalar kendiliğinden durmuyor, mutlaka birilerinin buna vesile olması lazım. Bir masa etrafında oturup problemleri çözmek, silahla çözmekten çok daha evladır, daha uygundur, daha doğrudur. İnşallah o günleri de görürüz diye ümit ediyorum. Bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Allah bundan sonraki bayramlara huzur içinde kavuşmayı nasip etsin." diye konuştu.

– "Çatışmaların durması için karşılıklı mutabakatın sağlanması gerekiyor"

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" ifadelerinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Elbette 30 Ağustos Zafer Bayramı bizim için çok önemli bir hadise. Yani Anadolu'nun işgalden kurtulması ve devletimizin kurulması için atılan en önemli adım. Tabii yeni bazı hareketlerden bahsediliyor. Herhalde o harekatlara atıfta bulundu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak bir husus beni üzüyor. 'Amerika Birleşik Devletleri ile Fırat'ın doğusunda güvenli bir bölge oluşturmak için anlaşmaya vardık' dediler. Sonunda da pek de bir anlaşmanın olmadığı anlaşıldı. Bunlar hangi lisanla konuşuyorlar birbirlerine bilmiyorum. Anlaşılan araya ciddi bir tercüman lazım ki birbirlerinin ne dediklerini anlasınlar. Bir konuşma yapıyorlar, bizimkiler başka bir türkü söylüyor konuşmadan ayrılınca, öbür taraf başka bir türkü söylüyor, çok garipsedim."

ABD'nin bölgeden çıkacağını söylediğini ancak bölgedeki güçleri silahlandırmaya devam ettiğini vurgulayan Karamollaoğlu, çatışmaların bir an önce durabilmesi için karşılıklı mutabakatın sağlanması gerektiğini söyledi.