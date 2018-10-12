Karapınarda aşure etkinliği

KONYA (AA) – Karapınar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure etkinliği ilçede 8 farklı noktada gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, aşurenin geleneklerimizde önemli bir yer olduğunu belirterek, "Muharrem ayının İslam aleminde önemli bir yeri var. Bu ay aşure gibi önemli bir günü içinde barındırıyor. Bu geleneği yaşatarak her yıl belediye olarak aşure günü düzenliyoruz. Bu yıl 13. düzenlenerek vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk. Birlik ve beraberliğimiz adına önemli bir etkinlik oldu." dedi.

İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk tarafından yapılan dua ile aşure vatandaşlara ikram edildi.

