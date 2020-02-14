Karapınar'da çiftçilere zararlılarla mücadele semineri verildi
KONYA (AA) – Karapınar Ziraat Odası, Sandıklı Mahallesi'ndeki üreticiler için ekim yaptıkları ürünlerde, zararlılarla mücadele konsunda yardım edecek seminer düzenledi.
Müftülük binasının salonunda yapılan toplantıda, üreticilere mısır ve şeker pancarı ekim alanlarında son yıllarda ciddi zarar veren Çizgili Yaprak Kurdu zararlısı ile mücadele yöntemleri anlatıldı.
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu tarafından verilen seminerde, çiftçilere, bu seneki üretim sezonunda baharlık ürün olarak da değerlendirilen şeker pancarı, ayçiçek, mısır ve yonca yetiştirirlerken dikkat etmeleri gereken hususları sinevizyon gösterisi eşliğinde kapsamlı olarak anlattı.
Program çiftçilerden gelen soruların cevaplandırılması ile son buldu.
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