Karapınar'da din görevlileri haftası etkinlikleri
KONYA (AA) – Karapınar İlçe Müftülüğü tarafından "1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Etkinlikler çerçevesinde mevlit şerif okundu ve konferans düzenlendi. İlçe Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen programda, ilçe vaizi Kuddusi Doğan tarafından, haftanın anlam ve önemini belirten bir konferans verildi.
İlçe Müftülüğü ilahi korosunun dini musiki dinletisinden sonra, yıl boyu cami ve Kur'an kurslarında başarılı olan din görevlilerine "teşekkür belgesi" verildi.
Daha sonra ise Sultan Selim Camii bahçesinde Konya Kızılay Kan Merkezi görevlilerine kan bağışında bulunuldu.
Programa, Kaymakam Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
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Karapınar'da din görevlileri haftası etkinlikleri
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