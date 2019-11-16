Karapınar'da fidan dağıtımı
KONYA (AA) – Karapınar Belediyesi tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda halka ücretsiz olarak 3 bin fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Karapınar Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aker, Yeşil Karapınar için çalışmaların devam edeceğini söyledi.
Karapınar'ın ağaçlandırılması konusunda son yıllarda büyük aşama kaydettiğini belirten Aker, "Ağaç konusunda bilinçli olarak hareket ediyoruz. Ağaç dikmeye ve onları korumaya da özen gösteriyoruz. Erozyon felaketini yağana bir ilçe olarak ağaç dikmenin kıymetini bizden daha iyi bilen olamaz. Belediye olarak vatandaşlarımıza 3 bin adet ceviz, ıhlamur, çam ve meşe fidanı dağıtımı yaptık." dedi.
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Karapınar'da fidan dağıtımı
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