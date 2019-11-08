Karapınar'da güneş enerjisi santrali inşaatına başlandı
KONYA (AA) – Karapınar ilçesinde bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurmak için altyapı ve şalt sahası yapımı için yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandı.
Yatırım bedeli 1,3 milyar doları bulması planlanan güneş enerjisi santrali çok sayıda kişiye de istihdam kapısı oluşturacak.
Güneş enerji santrali kurulumu için alanda iş makineleri çalışmalara başlarken, güneş panellerinin ise mart nisan aylarında sahaya konulacağı öğrenildi.
Şantiye şefi Davut Denizgürcü, konu hakkında şunları söyledi:
"Konya Karapınar'da Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali yapacağız. Bin megavat enerji üretimi sağlanacak Yaklaşık 3 yıl sürecek inşaatımızın sonunda ülkeye büyük bir değer katmış olup bin Kalyon Holding Enerji Grup tarafından enerjiyi sisteme dahi edeceğiz. Burası şu an mobilizasyon aşamasında olup şantiye kururumu şantiye sahalarının kurulumu için çalışmalarımız başlamıştır. Bölge insanlarından çalışma sırasında mümkün olduğunca yardım almak onlara da istihdam sağlamak istiyoruz. Biz maksimum noktada 700-800 kişiye ulaşmayı planlıyoruz."
-
Karapınar'da güneş enerjisi santrali inşaatına başlandı
-
Tüm coğrafi veriler kayıt altına alınacak
-
Karaman'da “Kore Geleneksel Müzik ve Dans Gösterisi” yapıldı
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
-
Adalet Bakanlığı personeline “İletişim ve Değer” konferansı verildi
-
Suşehri'nde öğrencilerin yetiştirdiği marullar hasat edildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.