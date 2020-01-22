Karapınar'da İdlibliler için yardım kampanyası başlatıldı
KONYA (AA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Kardeşin ısınır, dünya ısınır. Haydi sen de gönül ver" sloganıyla Karapınar Gençlik Merkezi'nde İdlib'e yardım kampanyası başlatıldı.
Karapınar Gençlik Merkezi, İlçe Müftülüğü, Tügva ve Kihader'in ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyasına vatandaşlardan gelen yardımlar artarak devam ediyor.
Düzenlenen kampanya 26 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek, ardından gelen tüm yardımlar tasnif edilip paketlendikten sonra tırlarla İdlib'e gönderilecek.
Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karaku, "İdlib'de şu an da öncelik olarak mont, battaniye, bot, atkı, bere, un ve gıdaya ihtiyaç var. Karapınar halkının her zaman mazlumun ve muhtacın yanında olduğunu bir kez daha görmekten mutluyuz. Kampanya'ya destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.
-
Limon ağacı bulunmayan beldeden yılda 4 milyon sandık limon pazara sürülüyor
-
Beyşehir'de iş arayan gençler, Antalya'daki otellerde istihdam edilecek
-
Şehit cenazesinde üşümesinler diye kendi montlarını askerlere giydiren gençlerden biri o anları anlattı
-
Karapınar'da İdlibliler için yardım kampanyası başlatıldı
-
Ilgın Emniyet Müdürü Gödeş görevine başladı
-
Sorgun Belediyesinden yaban hayatına destek
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.