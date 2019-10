Karapınar'da ilçe protokolünün mahalle ziyaretleri

KONYA (AA) – Karapınar'da ilçe protokolu bazı mahalleleri ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve beraberindeki daire müdürleri Hasanoba, İslik, Yenikuyu, Karakışla ve Çiğil mahallelerini ziyaret ederek muhtar ve vatandaşların şikayetlerini alarak isteklerini dinledi.

Kökçü, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak "Her hizmeti bize gelen talepler doğrultusunda yapmaya gayret ediyoruz. İlçemizin her mahallesi bizim için aynıdır. Hizmetlerimizi tüm vatandaşlarımıza eşit bir şekilde ulaştırmanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Yaka ise, "Belediyemizin yapacağı hizmetler doğrultusunda her fırsatta kırsal mahallelerimizi ziyaret ederek, halkımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.