Karapınar'da öğrencilerden çevre temizliği
KONYA (AA) – Karapınar Aydoğanlar MYO'da öğrenim gören bir grup öğrenci, ilçenin farklı noktalarında çevre temizliği yaptı.
AK Parti Gençlik Kolları Üniak Birimi Başkam Mustafa Meşe, çevrenin gelecek için çok önemli bir unsur olduğunu belirtti.
"Eğer çevremizi temiz tutamazsak, bu bizim için ilerde pişman olunacak bir duruma gelir" diyen Meşe, şunları kaydetti:
"Yaşam ve çevre birbirlerine bağlı iki önemli yaşam çerçevesidir. Biz de hiç bir karşılık beklemeden 'temiz çevre temiz toplum' sloganıyla cevre temizliği kervanına katıldık. Karapınarlı değiliz ama Karapınar'ı seviyoruz. Karapınar'da belirlediğimiz yerlerde her hafta sonu çevre temizliği yapmaya başladık. Bize bu konuda yardımcı olan, destek olan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Murat Albayrak ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz."
-
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi A milli forma
-
Kızılcahamam'da “Muhtarlar Toplantısı” yapıldı
-
Karapınar'da öğrencilerden çevre temizliği
-
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlıların evinden kalaşnikof çıktı
-
DSİ Genel Müdürlüğünde çıkan yangın söndürüldü
-
DSİ Genel Müdürlüğünde yangın
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.