Karapınar'da pilav etkinliği
KONYA (AA) – Karapınar İmam Hatip Lisesi mezunları ve Mensupları Derneği (KİHA-DER) tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi.
KİHA-DER tarafından Mehmet Akif Ersoy Kuran Kursu bahçesinde bu yıl ilki düzenlenen etkinlik kapsamında İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları buluştu.
Birlik ve beraberliklerinin devam etmesi için bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiğini dile getiren KİHA-DER Başkanı Muhammet Ali Işıklı,
"Biz bu tür organizasyonların önemli olduğunu biliyoruz. Bu etkinliklerle uzun zamandır bir araya gelmeyen dostlar, arkadaşlar bir araya geliyor." dedi.
Ayrıca ortak problemlerinizi, sorunlarınızı ve sevinçleri bu tür platformlarda dile getirildiğini kaydeden Işıklı, şöyle konuştu:
"İmam hatipli olmak ruhu güzel bir duygudur. İmam hatipler bu memleketin garantisidir. Ülkemizin imam hatipli nesillere de ihtiyacımız var. Tek hedefimiz, imanlı,ahlaklı ve milli manevi değerlere sahip nesillerin daha iyi şartlarda yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.Önümüzdeki zamanlarda farklı faaliyetlerde bulunacağız Bu etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum."
Etkinliğe, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ceyhan Yalçın ile çok sayıda İmam Hatip Lisesi mezunu katıldı.
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