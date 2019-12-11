Karapınar'da robotik kodlama ve yazılım atölyesi için protokol imzalandı
KONYA (AA) – Karapınar Belediye Başkanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okullarda robotik kodlama ve yazılım atölyesi kurulumu protokolü imzalandı.
Protokol Kaymakamlık makamında Kaymakam Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal tarafından imzalandı.
Kaymakam Kökçü, "Robotik kodlama ve yazılım atölye sınıfları ile çocuklarımız, problem çözme becerilerini kullanıp, akış diyagramları hazırlayarak, çalışan robot tasarımları için mantıksal düşünme becerilerini harekete geçirmeyi öğrenirler. Bu kazanımlarla analitik düşünme becerilerini geliştiren çocuklarımız, üretken ve keyifli zaman geçirmiş olurlar.
Amacımız, öğrencilerimize, sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetileri kazandırmak ve aynı zamanda eğlendirerek üretmeleri sağlamaktır. Öğrencilerimizi aynı zamanda teknoloji olumlu kullanmasını sağlamaktır." dedi.
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