Karapınar'da sathi asfalt kaplama çalışmaları
KONYA (AA) – Karapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sathi kaplama asfalt çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Belediye Başkanı Mehmet Yaka, çalışmaları yakından inceledi.
Başkan Yaka, ağır kış şartları ile bozulan yolların sathi kaplama ile yeniden düzenlendiğini ve çalışmaların devam edeceğini söyledi.
Karapınar Belediyesi, yolların bakım onarım ve asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, Hankapı Mahallesi Özyürek ve Özlü Sokak, Fevzipaşa Mahallesi Tuna Caddesi ve Rumeli Sokak, Adalet Mahallesi Öğretmen Özata Caddesi, Reşadiye Mahallesi Acemoğlu Sokak’ta çalışmalarını bitirdi.
Önümüzdeki günlerde Zafer Mahallesi Ilgaz ve Kervan Sokak’ta sathi kaplama asfalt için ön hazırlık çalışmalarına başlanacağı kaydedildi.
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Karapınar'da sathi asfalt kaplama çalışmaları
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