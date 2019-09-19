Karapınar'da süt üreticileri tüketiciye doğrudan satış mağazası açtı

KONYA (AA) – Karapınar Süt Üreticileri Birliği tarafından açılan "Üreticiden tüketiciye doğrudan satış mağazası" düzenlenen törenle açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşan Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan şunları söyledi:

"Üretip pazarladığımız sütler ile yıllık 300 milyon süt bedeli ile ilçe ekonomisine katkı sağlıyoruz. Üretmeyen ve gelişmeyen toplumlar hazır tüketici hale gelip ekonomiye katkı yapmamaktadır. Üreticiler bizim baş tacımızdır. Üreticimiz ve tüketicimize faydalı olmak için bu mağazayı açıyoruz. Hem üretici hem de tüketiciyi düşünüyoruz. Bizim görevimiz üreticimiz ve tüketicimize kaliteli, ucuz ve sağlıklı hizmetler sunmaktır. Nitelikli ve kolayı ulaşır hizmetler sunmanın sevincini yaşıyoruz. Bundan sonrada çalışmalarımıza bundan sonrada devam edeceğiz. Mağazamız hayırlı uğurlu olsun."

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, üreticiliğin önemine değinerek, "Konya’nın üretmekte paylaşmakta, gönlü açık eli açık,dürüst ve temiz insanları kendi emeğiyle ürettiği ürünleri sunmalarından gurur duyuyoruz.Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların sonunda Sultan Selim Camii İmam Hatip'i Musa Kazım Mutlusoy'un duası ile açılış gerçekleştirildi.

Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız, Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Talha Üzer ve diğer davetliler katıldı.

