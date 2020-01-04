Karapınar'da vergi rekortmenleri plaketle ödüllendirildi

KONYA (AA) – Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2018 yılında ilçede vergi rekortmeni olan iş insanları plaketle ödüllendirildi.

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, oda binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Öncelikle rekortmen olan üyelerimizi tebrik ediyor, devletimize ödemiş olduğu vergiler ve ilçemize yapmış oldukları yatırımlar ile ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm üyelerimize, teşekkür ediyorum. İlçemizde 2018 yılı itibariyle tahakkuk eden toplam vergi 110 milyon olurken, iş aleminin buna katkısı 63 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise toplam tahakkuk 43,5 milyon olurken, son 7 yılda tahakkuk 2,5 kat artmıştır. Bu artış ilçemiz ekonomisinin son yıllarda yükseliş trendini sürdürdüğünün bir ispatıdır." dedi.

Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve üyeler katıldı.



Vergi rekortmenlerine ve KATSO'da 40'ıncı yılını tamamlayan üyelere onur plaketi verildi.