Karapınar'da vergi rekortmenleri plaketle ödüllendirildi
KONYA (AA) – Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2018 yılında ilçede vergi rekortmeni olan iş insanları plaketle ödüllendirildi.
Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, oda binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Öncelikle rekortmen olan üyelerimizi tebrik ediyor, devletimize ödemiş olduğu vergiler ve ilçemize yapmış oldukları yatırımlar ile ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm üyelerimize, teşekkür ediyorum. İlçemizde 2018 yılı itibariyle tahakkuk eden toplam vergi 110 milyon olurken, iş aleminin buna katkısı 63 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise toplam tahakkuk 43,5 milyon olurken, son 7 yılda tahakkuk 2,5 kat artmıştır. Bu artış ilçemiz ekonomisinin son yıllarda yükseliş trendini sürdürdüğünün bir ispatıdır." dedi.
Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve üyeler katıldı.
Vergi rekortmenlerine ve KATSO'da 40'ıncı yılını tamamlayan üyelere onur plaketi verildi.
-
Keçiören'de balık tezgahlarına denetim
-
Yeni yıla kardeşinin böbreği ile girdi
-
Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
-
Akşehir'de soba külü ve inşaat atıklarının çöp konteynerlerine dökülmesi yasaklandı
-
Karapınar'da vergi rekortmenleri plaketle ödüllendirildi
-
ODD Satış ve İletişim Ödülleri sahiplerini buldu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.