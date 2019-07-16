Karapınar'da yol yapım çalışmaları
KONYA (AA) – Karapınar Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde başlatılan yol yapım ve genişletme çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aker, yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Karapınar doğal varlıkları ile açık hava müzesi konumunda olduğunu söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Aker, "Yeşilyurt mahallemizde bulunan Ovacık bölgesi, adeta gizli bir turizm bölgesi. İçerisindeki doğal güzellikleri kaleler, küçük göl, yılkı atları, ormanlık alanı ile bölgedeki alternatif bir turizm merkezi." dedi.
Başkan Yardımcısı Aker, 8 kilometrelik yolun yapıldıktan sonra turizmin bölgede canlılık kazanacağına inandığını da sözlerine ekledi.
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