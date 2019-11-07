Karatay Belediyesi elektrik ihtiyacını GES'ten karşılayacak
KONYA (AA) – Karatay Belediyesi'nin elektrik ihtiyacını karşılaması için 20 bin metrekarelik alana kurulu Karatay Güneş Enerjisi Santrali (GES) hizmete alındı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Saraçoğlu Mahallesi'ndeki Karatay Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışında, yatırımın 5,8 milyon lirayı bulduğunu söyledi.
Belediyenin yıllık elektrik ihtiyacının bu santralden karşılanacağını aktaran Kılca, tesisin 20 bin metrekarelik alanda inşa edildiğini ifade etti.
Kılca, Karatay GES'in solar panellerinin tamamının yerli üretildiğine dikkati çekerek, tesisin yıllık enerji üretim kapasitesinin 2 bin 138 megavat ve yıllık kazancın da 1 milyon 496 bin lira olduğunu vurguladı.
Konya'nın güneş enerjisi yatırımları yönünden avantajına dikkati çeken Kılca, şöyle konuştu:
"Güneş enerjisi santralleri çevreyi kirletmemesi ve işletme maliyetinin olmaması dolayısıyla önemli enerji yatırımı haline geldi. Biz de önemli bir tesisi hayata geçirdik. Güneş enerji paneli yatırımımızla yıllık yaklaşık 88 bin ağacı doğaya kazandırmış oluyoruz. Yaklaşık 980 tona yakın sera gazı salımını da engellemiş oluyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri arasında yer alan yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 30'a çıkarılmasına da katkı yapıyoruz."
Açılış törenine, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.
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