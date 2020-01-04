Karatay Belediyesi lise öğrencilerini Sarıkamış'a gönderdi
KONYA (AA) – Sarıkamış Harekatı'nın 105. Yıl dönümünü anma etkinlikleri kapsamında Karatay Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yarışmada dereceye giren 40 lise öğrencisi Kars'ın Sarıkamış ilçesine gönderildi.
Sarıkamış Harekatı’nın 105. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bin lise öğrencisine dağıtılan "Sarıkamış; Beyaz Hüzün" adlı kitabı okuyan öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada dereceye giren 40 öğrenci etkinliklere katılmaları için Kars'ın Sarıkamış ilçesine gönderildi.
Öğrencileri aileleriyle Sarıkamış'a uğurlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, harekatta donarak şehit olan 10 binlerce askeri ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri unutmadıklarını söyledi.
Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 105 yıl önceki elim hadiseyi unutmamak, unutturmamak ve en önemlisi şühedanın hatıralarını yaşatmak istedik. Rabbim sizlerin yolunu, bahtını açık eylesin inşallah. Gittiğiniz yerlerin ecdadımızın kanıyla suladığı topraklar olduğunu asla unutmayın. Eğer bugün, Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlet ise ezanımız okunuyor, bayrağımız dalgalanıyor ise bu, tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Özellikle de gençlerimizin bu hassasiyet ve duyarlılıkta olması önemli. Oralara gittiğinizde tüm şehitlerimiz için dua edin ve o maneviyatı yaşayın inşallah."
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Karatay Belediyesi lise öğrencilerini Sarıkamış'a gönderdi
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