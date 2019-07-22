Karayolları işçisi bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'de Karayolları işçisi, yol kenarında bulduğu çanta içerisindeki 11 bin 490 avro ve 2 bin 100 lirayı sahibine teslim etti.
Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir – Kırşehir bağlantı yolunda yapılan çalışma sırasında 23 yaşındaki işçi Semih Çevirme, yol kenarında ağzı açık ve içi para dolu çanta buldu. Durumu yetkililere bildiren Çevirme, para dolu çantayı jandarma ekiplerine teslim etti.
Ekipler, yapılan inceleme sonucu içerisinde 11 bin 490 avro ve 2 bin 100 lira olan çantanın Cengiz Şahin ile oğlu Oğuzhan'a ait olduğunu belirledi. Jandarma tarafından paraları teslim edilen baba ve oğlu, çantalarını bulan işçi Çevirme ile beraberinde çalışan 3 arkadaşına teşekkür ederek 100'er avro ve 200'er lira verdi.
Çevirme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yol güzergahında çalışırken çantayı gördüm. Ekip başına para bulduğumu söyledim. İçinde kimlik ve banka kartları vardı. İnsaniyet namına jandarmayı aradık ve parayı teslim ettik." dedi.
Cengiz Şahin de paralarını kendilerine ulaştıran işçilere teşekkür etti.
Çantadaki parayla ev alacaklarını belirten baba Şahin, şunları kaydetti:
"Oğuzhan, valizi bagaja yerleştirmek için uğraşırken para çantasını aracın üzerine koymuş. O şekilde hareket etmişiz. Daha sonra fark ettiğimizde geçtiğimiz yerlerdeki kameraları takip ettik ama nereye düşürdüğümüzü bulamadık. Jandarma aradığında çok sevindik. Olağanüstü bir insanlık örneği, ne diyeceğimi bilmiyorum. Anlatılmaz yaşanır, biz de yaşadık."
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Karayolları işçisi bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı
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