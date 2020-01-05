Kardan kapanan köy yolu kanser hastası için açıldı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Divriği ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu, rahatsızlanan kanser hastası için açıldı.
İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki İkizbaşak köyünün yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Köyde yaşayan kanser hastası Seyit Gazi Öztürk rahatsızlanınca, yakınları, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
Köye ulaşmakta güçlük çeken sağlık görevlileri, İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerini arayarak yolu açmalarını istedi.
İş makineleriyle yapılan çalışma sonucu yol açıldı ve sağlık ekiplerinin köye ulaşması sağlandı.
İlk müdahalesi köyde yapılan Öztürk, daha sonra ambulansla Divriği Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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