Kargı’da profesyonel Jandarma dönemi

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan J.Teğmen Tayfun Köksal’ın göreve başlaması ile birlikte Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda büyük değişiklikler yaşanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı’nın asayiş timlerinin profesyonelleştirilmesi projesi kapsamında Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda 15 uzman erbaş, görevlerine başladı. Birçok ilçe ve büyükşehirden önce Kargı’da göreve başlayan uzman erbaşlar ilçenin ekonomisine de katkı sağlayacak.

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki tüm araçlarda yenilendi. Komutanlık emrine en son, asayiş olaylarında kullanılmak üzere son model minibüs ve otomobiller verildi. Ayrıca jandarma trafikte kullanılmak üzere son model bir otomobilde ilçe jandarma komutanlığının araç filosunda bulunuyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki yenilikler sadece personel ve araçlardan ibaret değil. Jandarma ekipmanlarında da teknolojik yenilikler yaptı. Kargı Jandarması artık ‘Akıllı Telsiz’ olarak tabir edilen, son teknoloji ürünü Aselsan marka Atlas telsizlerden kullanıyor. 3G ve GPS ile iletişim sağlayabilen bu telsiz ile ekipler uygulamalarda plaka ve GBT sorgulayabiliyor. Böylece jandarma trafik uygulamasında sizi durduğunda, siz daha karşıdan gelirken plakanızı telsize girerek sistemden sorguluyor. Bu nedenle sorgulama süresi de minimuma iniyor.

Akıllı telsizlerin bir diğer özelliği ise telefon, personel bu telsiz ile cep telefonu gibi istediği numarayı arayabiliyor ve mesaj atabiliyor. Navigasyon özelliği de bulunan telsizlerde personel konumunu harita üzerinden görebiliyor ve merkeze konumunu gönderebiliyor.

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı bütün bu yeniliklerle birlikte son teknolojiyle donatılmış durumda. Jandarmanın suç ve suçluyu önlemesinde büyük ölçüde kolaylık sağlayacak yenilikler jandarma personelinin de işini kolaylaştıracak.

Turan Ozan Acar