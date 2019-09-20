Kargo aracında kaçak 340 av tüfeği ele geçirildi
KONYA (AA) – Konya'nın Beyşehir ilçesinde, güvenlik güçlerince durdurulan bir kargo aracında, 340 kaçak av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Koordinasyon Müdürlüğü görevlileri, Beyşehir-Konya kara yolunun Bayındır Mahallesi yol ayrımı mevkisinde kargo araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Bu sırada durdurulan bir kargo aracında, "faaliyet izin belgesiz" üretildiği tespit edilen 139'u yarı otomatik, 201'i pompalı olmak üzere 340 av tüfeği ele geçirildi.
A.Ö'ye ait olduğu öğrenilen tüfeklerin, Konya'dan Hakkari ile Şemdinli ilçesindeki bir av bayisine gönderilmekte olduğu belirtildi.
Jandarma ekipleri tüfeklere el koyarken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
BENZER HABERLER
-
Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
-
Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da Gazişehir Gaziantep maçı heyecanı
-
“İleriye baktığımızda umutluyuz”
-
Yerköprü Şelalesi'ne asma köprü kuruluyor
-
Yazar Hayati İnanç Karapınar'da konferans verdi
-
Kahramankazan'da hastane inşaatına ziyaret
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.