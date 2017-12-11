Kars Çayı’na düşen vatandaşı itfaiye kurtardı

Kars Kaleiçi Mahallesi’nde çaya bir kişinin düştüğü ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. Bölgeyi araştıran ekipler, Kars Çayı’nda bir kişinin olduğunu tespit etti. Etrafında gezerken dengesini kaybederek çaya düşen vatandaş, yarısı buzla kaplı soğuk suyunun içerisinde dakikalarca bekledi. Bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri çayın merdiven uzatarak vatandaşın yukarı çıkmasını sağladı. Bölgede bulunan sağlık ekipleri vatandaşa müdahale ederek ambulansa taşıdı.

Kars Çayı’na düşen vatandaşın kurtarılma anı ise bölgede bulunan vatandaşlarca anbean cep telefonlarıyla kaydedildi. Kars Çayı’na düşen ve kimliği açıklanmayan vatandaşın Kars’ta asker olduğu ve bölgede gezinti yaparken, yerlerin buz olmasından dengesini kaybederek çaya düştüğü öğrenildi.

Işık Çapanoğlu

