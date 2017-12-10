Kars eksi 25’i gördü, soğuktan her yer dondu
Kars’ta gece eksi 25’i bulan soğuk adeta her şeyi dondurdu. Kentte çok sayıda araç donarak çalışmazken, vatandaşlar sokaklarda yürümekte zorluk çekti. Donan araçlarını çalıştırmak vatandaşlar için çok zor olurken, evlerde ise sular dondu.
“Kars gece eksi 25’i gördü”
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta, hava sıcaklığı gece eksi 25’e düştü. Hava sıcaklığının eksi 25’e düşmesiyle kentte adeta her yer buz tuttu. Aşırı soğuklardan ağaçlar kırağı tuttu, evlerin kapı kolları dondu. Caddede yürüyen vatandaşların nefesleri buz tuttu.
Havanın çok soğuk olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Gerçekten hava çok soğuk, buz tutuyoruz. Evlerimiz buz tutmuş, camlarımız buz tutmuş, arabamız buz tutmuş. Sabah arabamızı çalıştıramadık. İş yerimiz buz tutmuş. İş yerlerimizde bütün sular donmuş. Hava akşamları eksi 20 dereceyi görüyor. Çok soğuk bu memleket, adeta donuyoruz” dedi.
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta, çok sayıda araç donarak çalışmadı. İş yerlerinin camları buz tuttu. Soğuk havada işlerine gitmek için caddeye çıkan vatandaşlar yürümekte zorlanırken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkili olacağı öğrenildi.
Işık Çapanoğlu
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