Kars’ta eksi 15 derecede bayıltan koşu
Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğüne ait Spor Merkezi önünde yıldızlar ve gençler kategorisinde düzenlenen ortaokul ve lise öğrencilerinin kros yarışması çekişmeli geçti. Dereceye girebilmek için eksi 15 derecede büyük mücadele veren yarışmacılardan çoğu baygınlık geçirdi. Bayılan öğrencilere ilk müdahaleyi ambulanslarda sağlık ekipleri yaptı.
Soğuk havada ve karlı zeminde yapılan kros yarışmasında finişe gelen öğrencilerin çoğu fenalaşırken, yere düşen ve baygınlık geçiren bazı öğrenciler bir süre dinlendikten son kendine gelebildi.
Okullar Arası Kros Yarışması’nda Yıldız Bayanlarda ferdi olarak 1’inci Arpaçay YİBO’dan Zeynep Aktaş, 2’nci Arpaçay Koçköy Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulundan Kardelen Aktaş , 3’üncü Kümbetli Ortaokulunndan Ayşegül Tekçe ve 4’üncü Gizem Şimşek oldu.
Yıldız Bayanlarda takım olarak 1’inci Kümbetli Ortaokulu, 2’nci Arpaçay YİBO, 3’üncü Aydın Tanrıverdi Ortaokulu ve 4’üncü Cevriye Tatış Ortaokulu oldu.
Yıldız Erkeklerde ferdi olarak 1’inci Koçköy Gazi Ahmet Muhtar Ortaokulundan Emrecan Uluğ, 2’nci Kümbetli Ortaokulundan Fırat Savcı, 3’üncü Koçköy Gazi Ahmet Muhtar Ortaokulundan Göktürk Durmuş ve 4’üncü Aydın Tanrıverdi Ortaokulundan Hüseyin Can Ülker oldu.
Takım olarak 1’inci Kümbetli Ortaokulu, 2’nci Aydın Tanrıverdi Ortaokulu ve 3’üncü Cevriye Tatış Ortaokulu oldu.
Genç Bayanlarda B Kategorisinde ferdi olarak 1’inci Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Damla Ürenlı, 2’nci Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden İva Buğan, 3’üncü Sarıkamış Spor Lisesinden Sibel Kızıl ve 4’üncü Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Derya Yakışır oldu. Takım olarak 1’inci Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.
Işık Çapanoğlu
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