Kars’ta Hidro Elektrik Santrali Barajı dondu

Kars’ta soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü kentte Dereiçi mevkiinde bulunan Hidroelektrik Santrali Barajı dondu. Barajın kapaklarında oluşan buz sarkıtları soğuğun etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Soğuk havanın geceleri çok etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Kars’ta son bir haftadır eksi 20’lere düşen soğuk hava ile şehir adeta buz kesti. Görmüş olduğunuz gibi termik santralinin barajı da dondu. Soğuk hava etkisini her geçen gün artırıyor” dedi.

Öte yandan gündüzleri hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğu Kars’ta termometreler geceleri eksi 20 dereceyi görüyor.

Işık Çapanoğlu

