Kars’ta, metruk bina ateşe verildi

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve üzerinde tarihi metruk bina kimliği belirsiz kişi veya kişilerce beşinci kez ateşe verildi.

Kentin en işlek Atatürk Caddesi üzerinde ve çevresinde birçok işyerinin bulunduğu binanın ateşe verilmesi çevrede korku ve tedirginliğe neden oldu. Balicilerin sürekli kullandığı ve barınağı haline geldiği metruk bina da daha önce de defalarca yangın çıkmıştı.

Sabah erken saatlerinde dumanları gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için saatlerce mücadele verdi. Dumanların yükseldiği bina uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Metruk binada çıkan yangının sebebi ise araştırılıyor.

Işık Çapanoğlu

