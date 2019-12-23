Kartal Ekolojik Pazarının kuruluşunun 10. yılında çeşitli etkinlikler düzenlendi
İSTANBUL (AA) – Kartal Belediyesi ve Buğday Derneği tarafından 2009 yılında kurulan ve ekolojik tarımla üretim yapan üreticinin, tüketici ile aracısız buluşmasını sağlayan Kartal Belediyesi % 100 Ekolojik Pazarı, 10. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekolojik Pazarın, 10. yılına özel kutlama etkinlikleri, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin organize ettiği "Zehirsiz Sofralar" söyleşisi ile başladı.
Söyleşiye katılan vatandaşlar konunun uzmanlarından sağlıklı ve sağlıksız gıdalar ile ilgili bilgi aldı.
Ayrıca şölen havasında geçen kutlamalar kapsamında, müzikal dinletiler, çocuk oyun atölyeleri, mum yapım atölyesi ve belgesel sunumu gerçekleştirildi.
Kutlama etkinliklerinin açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kendilerine düşenin Ekolojik Pazar'ın daha iyi şartlarda hizmet vermesini sağlamak ve bunun devamını getirmek olduğunu belirterek, "Keşke bunların sayısı artsa. Daha doğrusu tarımda zehirli maddeler kullanılmasa ve bu politika daha da büyüse. Organik pazarların sayısı artsa ve insanların bunlara ulaşabilmesi için üretimin artmasıyla birlikte daha düzgün fiyatlarla daha sağlıklı ürünlere toplumun her kesimi ulaşabilse. Biz bunun öncülüğünü yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Pazar alanında düzenlenen kutlama etkinliğine Kartal Belediye Başkan Yardımcıları, Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu Yakası'nın ilk, İstanbul'un ikinci ekolojik pazarı olma özelliğini taşıyan, sağlıklı bir alışveriş ve çekim merkezi olarak tasarlanan Ekolojik Pazarda, yalnızca sertifikalı ürünler satışa sunuluyor. Kaliteli ve sağlıklı ürünleri ile göz dolduran Ekolojik Pazar yalnızca Kartallı vatandaşların değil, İstanbul'un değişik semtlerinden sağlıklı yaşam tutkunlarının da vazgeçilmez adreslerinden birisi olarak hizmet veriyor.
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Kartal Ekolojik Pazarının kuruluşunun 10. yılında çeşitli etkinlikler düzenlendi
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