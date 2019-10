Kasım “kahkaha ayı” olacak

ANKARA (AA) – EDA ÖZDENER – Cem Yılmaz, Ferhan Şensoy, Erkan Can ve Günay Karacaoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok usta komedyenin sahneye çıkacağı Uluslararası Ankara Komedi Festivali 1-17 Kasım'da düzenlenecek.

Başkentlilere keyifli bir kasım geçirmeyi vadeden festivalde, tiyatro oyunları, stand-up gösterileri, atölyeler, konserler ve çocuk etkinlikleri yer alacak.

Etkinlikler Nazım Hikmet Sanat ve Kongre Merkezi, Congresium, Tatbikat Sahne, 4 Mevsim Tiyatro Salonu, GAGA Manjero, Route Sahne, IF Sokak olmak üzere 10 ayrı mekanda düzenlenecek.

Açılışı 1 Kasım'da Cem Yılmaz'ın "Diamond Elit Platinum Plus" gösterisiyle yapılacak festivalde, Ferhan Şensoy "Ferhangi Şeyler", Günay Karacaoğlu "Aşk Ölsün, Erkan Can, "Barut Fıçısı", Zafer Algöz ve Can Yılmaz "Burada Olan Burada Kalır" ile sahneye çıkacak.

Vedat Özdemiroğlu, Ege Kayacan, İlker Gümüşoluk, Alpay Erdem ve "Çok Da Fifi", stand-up gösterileriyle başkentlilerle buluşacak. Şirin Soysal da kabare şarkılarından oluşan bir konser verecek.

– "Hayatın zorluklarına karşı en soylu direnme biçimi"

Festivalin Sanat Yönetmeni ve mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımını Gezgin Kültür Sanat'ın düzenlediği organizasyonun, Türkiye'nin ilk büyük çaplı mizah festivali olduğunu söyledi.

Mizahın önemine işaret eden Özdemiroğlu, "Gülmek, çok ince bir düşünme biçimi, hatta düşünme şekillerinin en neşelisi ve zeka olarak en değerlisi. Gülmek aslında hayatın zorluklarına karşı en soylu şekilde direnme biçimi. Gülmek eşittir neşeli düşünce, eşittir insan olmak. Bunun tadını çıkarmak gerekiyor." diye konuştu.

Özdemiroğlu, ünlü Alman tiyatro yazarı Bertolt Brecht'in "Bir tiyatro ki güldürmez ben o tiyatroya güler geçerim." sözünü hatırlatarak, gülmecesiz bir tiyatro düşünemediğini vurguladı. Bu düşüncelerle başlattıkları komedi festivalinin 5. yılına girmesinden duydukları mutluluğu dile getiren Özdemiroğlu, festivali bugünlere taşıyan Ankara seyircisine de teşekkürlerini sundu.

– "Dünya çapında isimler"

Festivale artan bir ilgi olduğunu vurgulayan Özdemiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seyirciyle aramızda çok hoş bir sinerji var. Bu sene bunun çoğalacağını düşünüyorum çünkü festivalde dünya çapında isimler yer alıyor. 5. yılın süprizi sevgili Cem Yılmaz, 1 Kasım'da açılışı onunla yapacağız. Sanırım bir dünya rekoru oldu. Gösterisinin bütün biletleri 30 saniye içinde tükendi. Çabuk tükeneceğini biliyorduk ama bir dakikanın altında olacağını bilmiyorduk. Böyle bir komedyene sahip olduğumuz için kıvanç duyuyoruz.

Mizahımızın duayeni, 33 yıldır yaklaşık 2 bin 500 kez sergilediği Ferhangi Şeyler adlı tek kişilik oyunuyla bir dünya rekortmeni Ferhan Şensoy'dan Erkan Can ve Günay Karacaoğlu'na kadar dünya çapında isimler bizimle olacak. Türkiye bir dünya devi olduğu için bizim yıldızlarımız da dünya yıldızları. Bunu kıvançla, kibre kapılmadan, sevinçle belirtmemiz gerekiyor."

– "Her yaştan izleyici kendine yer bulacak"

Özdemiroğlu, her yaştan izleyicinin kendine yer bulabileceği bir festival hazırladıklarını belirterek, minik izleyiciler için Ezo Sunal'ın bir etkinliği olacağını, Niloya ve Harika Kanatlar müzikalinin sergileneceğini söyledi.

Genç izleyicileri "yapı taşımız" olarak niteleyen Özdemiroğlu, üniversite öğrencilerini düşünerek festival paketleri hazırladıklarını dile getirdi. İzleyicilerin festival boyunca genellikle birden çok gösteriye katılmak istediğini belirterek, "Onlara bir avantaj sağlamak istedik. Tiyatro ve stand up paketleri var. 4 gösteriye bilet alınca 5'inci gösteriye para ödememiş gibi oluyor." diye konuştu.