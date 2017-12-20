Katar’ın milli günü resepsiyonu

Resepsiyona katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Amerika’nın Kudüs ile ilgili son talihsiz kararı göz önüne alındığında aslında bölgede, özellikle de İslam aleminde dayanışmanın, iş birliğinin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu ortadadır” dedi.

JW Marriot Otel’de gerçekleşen resepsiyona, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’ın yanı sıra çok sayıda Türk ve Arap vatandaş katıldı.

“Katar ile Türkiye’nin siyasi ilişkileri mükemmel düzeyde”

Törende söz alan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Kardeş ülke Katar’ın milli gününü kutluyorum. Kardeşliğimizin pekişeceği çerçevede, uzun, müreffeh daha nice bin yıllar diliyoruz. Katar ile Türkiye’nin siyasi ilişkileri mükemmel düzeyde, karşılıklı yatırımlar ve ticarette de çok güçlü bir ivme var. Önümüzdeki yıllarda Türkiye ve Katar arasında bu sağlam temeller üzerinde çok daha iyi bir gelecek inşa edileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Katar ve Türkiye bölgede, barış ve refah için birlikte çalışmaya devam edecek”

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Karşılıklı ticaretimiz, yatırımlarımız çok daha büyük seviyelere ulaşacak. 2017 yılı büyük sınamalar, büyük zorlukların olduğu bir yıldı. Ama Katar ve Türkiye iş birliği yaparak hem Katar’a yönelik oyunu bozduk hem de bölge istikrarı, barışı, huzuru için birlikte çalıştığımız bir yıl oldu. Gerek ikili ilişkilerde gerekse bölgesel konularda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Emirin sık sık diyalog içinde olduğunu, karşılıklı en üst düzeyde güçlü bir iradenin olduğunu söylememe gerek yok. Amerika’nın Kudüs ile ilgili son talihsiz kararı göz önüne alındığında aslında bölgede, özellikle de İslam aleminde dayanışmanın, iş birliğinin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu ortadadır. Katar ve Türkiye bölgede huzur, barış ve refah için birlikte çalışmaya devam edecekler. Bizim birçok konuya bakış açımız üç aşağı beş yukarı benzer, güçlü bir istişare var. Ben inanıyorum ki bu bölgenin de insanlığın da hayrınadır.”

Resepsiyona katılan protokol üyeleri hep birlikte Katar’ın milli günü dolayısıyla bir pasta kesti.

Seyid Fatih Poyraz – Fatih Erdoğan