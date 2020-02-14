Kayak öğrenmek için erik ağacından kayak takımı yaptı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir köyde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Aşkın Oruçgüney, çok sevdiği kayağı öğrenmek için erik ağacından kendisine kayak takımı yaptı.
İlçeye bağlı Aksu köyünde yaşayan 14 yaşındaki Oruçgüney, yoğun kış şartlarının etkili olduğu köyünde boş zamanlarını karda kayarak geçiriyor.
Kar yağışı nedeniyle il genelinde bir süredir eğitime ara verilmesini de fırsat bilen Oruçgüney, erik ağacından kendisine ilkel yöntemle kayak takımı yaptı.
Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, köy ziyaretinde karşılaştığı Oruçgüney'in karda yaşadığı keyifli anlara tanıklık etti.
Kendi imkanlarıyla kayak takımını yapan Oruçgüney'i tebrik eden Partal, Sivas Valiliğinin kırsalda yaşayan çocuklara Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde "Kışlar Daha Güzel" sloganıyla başlattığı projeye dahil etme sözü verdi.
-
Mikrokredi alan kadınlar aile bütçesine üreterek katkıda bulunuyorlar
-
Aksaray'da ahırın tavanının çökmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı
-
Honda, 2 yeni modeli ile Motobike İstanbul’da
-
Kayak öğrenmek için erik ağacından kayak takımı yaptı
-
Nevşehir Belediyesinden kamuoyuna açık alt yapı ve sıcak asfalt ihalesi
-
Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'tan muhtarlarla toplantı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.