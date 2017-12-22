Kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesinin yakınları konuştu

Kastamonu’nun Bürme köyü Kuzören Mahallesi’nde 29 Kasım’da çıkan yangın sonrasında kayıplara karışan 5 kişilik Çataloğlu ailesine 24 gündür ulaşılamıyor. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kayıp ailenin bulunabilmesi için bölgeye sevk edilmişti. İki gün boyunca burada arama tarama faaliyetleri yürüten komandolar, bugün itibariyle Çankırı ve Karabük’teki farklı görevler nedeniyle Bürme köyündeki arama tarama faaliyetlerini sonlandırdı.

24 gündür yürütülen arama tarama çalışmalarına rağmen kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesinin henüz izine rastlanamadı. Yanan evlerin enkazından ise Serdar Çataloğlu’na ait olduğu düşünülen kemik parçaları çıkmış, kesin kimlik tespitinin yapılabilmesi için bu parçalar adli tıp kurumuna DNA incelemesine gönderilmişti. Ayrıca olayla ilgili Erkan K. ve Ersan K. kardeşler ile Erkan K.’nın kayınpederi Ali Ş. tutuklanmıştı.

“En azından cesetlerinin bulunup dua edecek bir mezarları olmasını istiyoruz”

Ailenin öldürüldüğünü iddia eden ancak nereye atıldıklarının henüz belli olmadığını söyleyen Fazıl Çataloğu’nun abisi Emin Çataloğlu, “Kardeşlerim öldürülüp nereye atıldılar belli değil. Bunları en kısa zamanda bulmak istiyoruz. En azından cenazeleri bulunsun bir kabirleri olsun. Bunun için elden gelenin yapılmasını istiyoruz” dedi.

Tutuklanan zanlıların cesetleri nereye attıklarını söylemediklerine dikkat çeken Emin Çataloğlu, “Nereye attılarsa attıkları yeri söylemiyorlar. Öldürdük diyorlar ama attıkları yeri bir türlü göstermiyorlar. Bunların en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz. Devlet bu olaya sahip çıkmazsa daha böyle çok şeyler olacaktır” diye konuştu.

“Tutuklananların cesetleri attıkları yeri söylemelerini bekliyoruz”

Kardeşi Fazıl Çataloğlu ile en son yangın olmadan 1 hafta önce görüştüğünü söyleyen Emin Çataloğlu, “Olay olalı bir aya yaklaştı o günden beri akıbetiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Hayvanları almak için yaptılar. Ama kendinin de düşmanı vardı o konuda hiçbir şey söylemedi. Tutuklananlardan kayınpeder Ali Ş. yakın köylümüzdür. Daha onların ekiplerinde birkaç kişi daha vardır devletin biraz daha dikkat etmesini istiyoruz. Olay olalı yaklaşık 25 gün oldu biz ne uyku uyuyabiliyoruz, ne yatabiliyoruz, ne oturabiliyoruz, ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Halk içinde de herkes bize bakıyor çok sıkıntılı durumdayız. En kısa zamanda bulunmasını istiyoruz. Devlette arıyor ama ellerinde insan varsa attıkları yerini söyleyecekler. Ya da biz atmadık da başkası attı diyecekler” şeklinde konuştu.

“Yaşanan olayla ilgili en az 8 kişi olduğunu tahmin ediyoruz”

Tutuklanan zanlıların cesetleri yok etmek için belki de atmadığını olayla ilgili başkalarının da olabileceğini iddia eden Emin Çataloğlu, “Belki bunları atmadılar başkaları da atmış olabilir. En az 8 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. 3 kişiyle bu işin yapılması mümkün değil. O kadar hayvanı alıp götürdüler. Evi yaktılar illa bir mezar yeri olsun istiyoruz. Hiç olmazsa mezarları belli olsun istiyoruz. 4 tane 5 tane kişi var” ifadelerini kullandı.

“24 günden beri cesetlere ulaşmaya çalışıyoruz”

24 gündür kayıp Fazıl Çataloğlu’nun damadı aynı zamanda Karadere Orman İşletme Müdürlüğünde yangın söndürme ekibinde görevli Hamdi Çolakoğlu ise 24 gündür cesetlere ulaşmaya çalışıldığını belirterek, şöyle konuştu:

“24 günden beri cesetlere ulaşmaya çalışıyoruz. Artık bunların sağ çıkması imkansız. Bunların bulunması ve bir mezarları olması hedefindeyiz. Buradan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığımıza sesleniyorum yardımlarınızı bekliyoruz. Alay Komutanımıza, Sayın Valimize hepsinin yardımlarını bekliyoruz. Bunları sağ bulamasak da cesetlerini bulalım mezarları olsun. Kaç günden beri evimizde huzurumuz yok, evimizde huzurlu bir yemek yiyemiyoruz kaç günden beri her gün haber bekliyoruz. Artık sıkıldık biz cesetler artık ortaya çıksın sağ çıkmaları imkansız.”

Eşinin ablasının kendilerini aradığını ve Fazıl Çataloğlu’nun evinin yandığını söylediğini anlatan Hamdi Çolakoğlu, şunları kaydetti:

“Evdeydik, eşimin ablası aradı ve abimin evinin yandığını söyledi. Ben de duymadığımı söyledim, itfaiyeyi arayarak ihbar gelip gelmediğini sordum. Orman yangını haber merkezini aradım onlara sordum. Sonra işletme müdürüm aradı, Kuzören köyünde yangın olduğunu ve destek gitmesi gerektiğini söyledi. Şefimin bu talimatından sonra biraz afalladım. Evde cesetlerin olduğunu söyledi. Müdür bey, ne cesedi diye sordum. Müdür beyde, ne oldu birden bire durdun dedi. Bende akrabam olduğunu söyledim. O zaman sen çıkma dedi. Ben, kendim çıkacağım dedim ve kendim hareket ettim.”

“Cinayet olduğu, aileye ulaşılamayınca ortaya çıktı”

Cinayet olduğunu aileye ulaşamayınca anladıklarını ifade eden Hamdi Çolakoğlu, şunları söyledi:

“Bunlara hiçbir yerde ulaşılamadı o anda. Hısım akraba, eş dost, herkes birbirini aramaya başladı. Ama bulunamadılar. Elyakut köyündeki evlerine bakıldı, orada da bulunamadı. Biz, traktörün evde olmaması bizi ilk başta kuşkulandırdı. Traktör ile bir yerde öldürüldü mü diye düşündük. Ama biz, diğer kişilerin evden cesetleri çıkar ümidindeydik. Fazıl Çataloğlu’nun traktör ile demek ki yolda gitti, traktörle birlikte öldürüldü diye düşündük. Ama cesetler evden çıkmadı”

“Tek umudumuz cesetlerin bir an önce bulunması”

Tek umutlarının cesetlerin bir an önce bulunması olduğunu aktaran Hamdi Çolakoğlu, şöyle devam etti:

“Biz, kayıp ailenin bir mezarı olsun ümidindeydik. Bu saatten sonra Allah bilir ama sağ çıkacaklarını ummuyoruz. Dağa taşa mı attılar, gömdüler mi veyahut bir yere kapattılar mı, aç susuz orada bekliyorlar mı? Bu kişiler yaptılar ise bu kişileri aldılar içeri, bunlar bir yerde kapalı olup sağ olsalar bile yemek götüren olmayınca bunlar ölürler. Bunların cenazelerini en azından bulalım, mezarları olsun istiyoruz. Tek umudumuz artık bu, bundan sonra sağ çıkmazlar.”

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu’na ait evlerin 29 Kasım’da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmalarının halen bölgede devam ettiği belirtildi.

Vedat Yunus İkizoğlu-İbrahim Çorbacı

