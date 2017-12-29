Kayıt cihazı yerine modemi aldılar
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kına gecesi yapan Masum Beşir’e ait market, pompalı tüfekli 4 hırsız tarafından soyuldu. Hırsızlar kayıt cihazı yerine modemi alıp kaçarken o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, 12 gün önce Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi’ndeki marketi kına gecesinin olduğu anlarda pompalı tüfekli 4 hırsız tarafından soyuldu.
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