Kaymakam Akköz, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmalarını inceledi
SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.
İl ve ilçe genelinde aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde yolculuk yapabilmeleri için İlçe Özel İdare ekipleri tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmalarını inceleyen Akköz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ekiplerden zamanında müdahale ederek meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmesini isteyen Akköz, ulaşımın sağlıklı ve güvenli şekilde temini için gereken tüm tedbirlerin alınmasını ve konunun titizlikle takip edilmesi talimatını verdi.
Çalışma esnasında dikkatli olmaları konusunda ekipleri uyaran Akköz, başarılar ve kolaylıklar diledi.
Daha sonra ilçeye bağlı Baharözü köyünü ziyaret eden Akköz, bir süre vatandaşlarla sohbet etti
Akköz, burada yaptığı konuşmada, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin 7 gün 24 saat çalıştığını belirterek, buna rağmen ilçeye bağlı bazı köy yollarının belirli noktalarının tipi nedeniyle tekrar kapandığını söyledi.
Akköz, köylerde yaşayan vatandaşların zorunlu sebep olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini ifade etti.
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Kaymakam Akköz, İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmalarını inceledi
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