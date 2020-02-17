Kaymakam Akköz'den İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sırakaya'ya ziyaret
SİVAS (AA) – Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selvi Sırakaya'yı ziyaret etti.
Akköz, ziyarette Sırakaya'dan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
Tarım ve hayvancılık zenginliğinin arttırılmasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün öneminin büyük olduğunu dile getiren Akköz, "İlçe merkez ve köylerimizde tarımla, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız müdürlüğümüzle irtibatta olmalı ve yetkililerin yönlendirmelerine kulak vermelidir." dedi.
Sırakaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akköz'e teşekkür etti.
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