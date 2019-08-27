Kaymakam Aksoy’dan Başkan Acar'a ziyaret
ANKARA (AA) – Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.
Kaymakam Aksoy iadeyi ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği belediye ziyaretinde Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Kızılcahamam'ı konuştu.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam için arzu edilen projelerin hayata geçirilmesinde ilçenin bir bütün olarak sorunları sahiplenmesi ve çözüm odaklı hareket edebilmesi adına Kaymakamlık ve Belediye iş birliğinin önemli olduğunu söyledi
Belediye Başkanı ile sık sık bir araya geleceklerini vurgulayan Kaymakam Can Aksoy ise Kızılcahamam'a geldiği günden beri gezdiğini, turizm kenti ilçenin doğayla iç içe, hareketli, huzurlu bir ilçe olduğunu ve Kızılcahamam'ı çok beğendiğini ifade etti.
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