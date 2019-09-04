Kaymakam Ayca'ya hayırlı olsun ziyaretleri

ANKARA (AA) – Beypazarı Kaymakamlığına atanan Temel Ayca, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal'ı kabul etti.

Gökgöz, Orhan ve partilerin yöneticileri, kaymakamlık binasında ziyaret ettikleri Ayca'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Ayca da ziyaretlerinden ötürü parti yöneticilerine teşekkür etti.

Daha sonra Ayca, Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal'ı da kabul ederek ilçedeki mahalleler hakkında bilgi aldı.

Ayca, Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen ve vakıf yöneticileriyle de bir toplantı yaptı.