Kaymakam Bulut, spor salonu inşaatını inceledi

SİVAS (AA) – Hafik Kaymakam Vekili Rahmi Bulut, Sivas Valiliği İl Özel İdaresi tarafından ilçeye yaptırılan 500 kişilik spor salonu inşaatını denetledi.

Bulut, incelemeleri sırasında spor salonu yapımının 2019 yılı Haziran ayında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

İnşaat çalışmalarının devam ettiğini aktaran Karakaş, "Öğrencilere ve ilçe halkına hitap edecek kapalı spor salonu 500 kişi kapasiteli olacak. Futbol, voleybol, basketbol gibi daha bir çok sportif faaliyetin yapılmasına olanak sağlanacak. Kapalı olması dolayısıyla konferans ve toplantı salonu olarak da kullanılabilecek." diye konuştu.