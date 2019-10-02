Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş okul inşaatını inceledi
ANKARA (AA) – Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yapımı devam eden Şehit Emre Tunca İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu.
Keleş ve Demirbaş beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan ile Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı süren 40 derslikli okul inşaatını gezdi.
Keleş, okulun ikinci yarı yıla yetiştirilmesi için yüklenici firmadan inşaatın hızlandırılması talimatını verdi.
Yetkililerden okul hakkında bilgi alan Kaymakam Keleş, gördüğü bazı eksikliklerinde biran önce yapılmasını isteyerek, "Geniş ve ferah bir okul olacak. Bitmekte olan bu okuldan da anlaşıldığı gibi son zamanlarda devletimiz eğitime ve öğretime önemli yatırımlar yapmaktadır. İlçemiz için çok önemli ve güzel bir yatırım." diye konuştu.
Ak Parti iktidarı döneminde ilçelerinde eğitim ve öğretim anlamında önemli yatırımlar yapıldığını dile getiren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da "Yaklaşık 13 milyon 700 bin TL'ye mal olan okulumuz 40 derslik olacak. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Okulumuza ailesi Cumhuriyet Mahallemizde yaşayan Mardin'in Nusaybin ilçesinde terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyon sırasında teröristlerce tuzaklanan el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Jandarma Emre Tunca'nın ismi verildi." ifadesini kullandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan ise Şehit Emre Tunca İlkokulu'nun bitirilmesiyle, Çubuk İlköğretim Okulunda eğitim gören ilkokul öğrencilerinin burada eğitime devam edeceğini söyledi.
Yaklaşık 2 yıldır inşaatı devam eden okulun ikinci yarı yıla açılmasının planlandığını aktaran Aslan, "Okulumuz yaklaşık 6 bin 338 metrekare alan üzerine 7 bin metre kare kapalı alana sahip. Toplam 40 derslik olan bu okulumuzda bin 24 öğrencimiz eğitim ve öğretim görecek." dedi.
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