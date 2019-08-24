Kaymakam Pektaş'a “Fahri Hemşehrilik Beratı”

SİVAS (AA) – İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine atanan Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş için veda yemeği düzenlendi.

Öğretmen evinde düzenlenen veda yemeğinde, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Kaymakam Akif Pektaş'a "Fahri Hemşehrilik Beratı" verdi.

Veda yemeğine katılanlara teşekkür eden Akif Pektaş, "Bu berat benim için ayrıcalıklı ve önemli. Meslek hayatımda ilk defa fahri hemşehrilik beratı aldım. Özveri ile çalıştığım Şarkışla’dan ayrılmanın burukluğunu yaşıyor, aynı zamanda da fahri hemşehriniz olarak kabul etmenizden dolayı da gurur duyuyorum." dedi.

Programa Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Tok, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.